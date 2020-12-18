شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم مكتبة الحرم المكى ومكاتب رئاسة الحرمين لوقاية الموظفين من كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوالى جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتنفيذ المزيد من الاجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى كورونا، حيث تكثف رئاسة شئون الحرمين، عمليات التطهير والتعقيم في مبنى الرئاسة، ومكتبة المسجد الحرام، ومكتبة الحرم المكي الشريف، ضمن الأعمال المتواصلة بشكل يومي للإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية في تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم، لمنع انتشار فيروس كورونا.



تعقيم مكاتب رئاسة الحرمين

ونشر الحساب الرسمى لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، مجموعة من الصور لجانب من تطهير وتعقيم مكاتب منسوبي الرئاسة العامة والمصلى يومياً ضمن حملة "معاً محترزون، جميعاً حذرون" للوقاية من عدوى كورونا، وينتشر العمال بأدوات التطهير فى مكاتب موظفي الرئاسة العامة لتعقيمها لمنع عدوى الوباء العالمى بين موظفى وزوار المسجد الحرام ومؤسساته.



جانب من التعقيم



تعقيم مكتبة الحرم المكى

وأكد نايف بن ذياب الجحدلي، مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية، أن الإدارة عززت من إجراءاتها الاحترازية والوقائية بتطهير وتعقيم كامل مبنى الإدارة الرئيسي للرئاسة، والمصلى التابع له، ومكتبة المسجد الحرام، ومكتبة الحرم المكي الشريف، وتطهير وتعقيم مكاتب الموظفين باستخدام أحدث الوسائل والمعدات ذات جودة عالية.



تعقيم مصلى للموظفين

وأضاف الجحدلى، أن فريقا من المختصين والمتدربين يقومون باستخدام أفضل الأجهزة الحديثة في مجال التطهير والتعقيم، لضمان سلامة منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة وعدم تعرضهم لأي أذى، لافتا إلى أن الإدارة تحرص على تقديم خدماتها بشكل يضمن سلامة منسوبي ومنسوبات الرئاسة وزوار وقاصدي مكتبة المسجد الحرام، ومكتبة الحرم المكي الشريف، وتقديم أرقى الخدمات لهم فيما يتعلق بالتطهير والتعقيم وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وكانت قد رصدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، منذ بداية عودة موسم العمرة، درجات الحرارة لحولي (4) ملايين شخص، من خلال (25) كاميرا موزعة على مداخله البيت العتيق، مخصصة لقياس درجات حرارة قاصديه لأداء العمرة أو الصلاة، والعاملين فيه.