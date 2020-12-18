شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الكويت تحبط تهريب شحنة مخدرات كبيرة وأسلحة بالتنسيق مع السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إحباط عملية تهريب مخدرات وأسلحة وذخائر إلى داخل البلاد، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية السعودية، وقالت الداخلية الكويتية "إنه بفضل التعاون والتنسيق المشترك بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في الكويت والسعودية، تمكنت الأجهزة الأمنية من منع محاولة تهريب نحو 2 مليون حبة من المؤثرات العقلية نوع كبتاغون بالإضافة إلى 9 أسلحة نارية وذخائر وزجاجات خمر مخبأة بطريقة مبتكرة داخل مقطورة شاحنة".

وتابعت الداخلية "أنه أثناء البحث والتحري عن مروجي ومهربي المخدرات، دلت التحريات أن هناك محاولة تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة كبتاغون داخل شاحنة نقل بضائع في بر منطقة الوفرة، وبعد تكثيف التحريات وجمع المعلومات واستصدار الإذن القانوني من النيابة العامة تم مراقبة الشاحنة وأثناء نقلها من الوفرة إلى مخيم في بر منطقة ضاحية صباح الأحمد تم ضبط الشاحنة واعتقال المهربين".

وأضافت الداخلية "أنه بعد مواجهة المتهمين اعترفا بجلب كمية الحبوب المخدرة إلى البلاد وتخزينها لحين تهريبها إلى دولة جارة، وعليه تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".