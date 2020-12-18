 بالتعاون مع السعودية... الأمن الكويتي يحبط تهريب مليوني حبة مخدر وأسلحة وخمور

YouTube.com

أفادت صحيفة "القبس"، صباح اليوم الجمعة، بأن الأجهزة الأمنية الكويتية أحبطت عملية تهريب نحو مليوني حبة من المؤثرات العقلية (حبوب كبتاجون) بالإضافة إلى (9) أسلحة نارية وذخائر وزجاجات خمر، مخبأة بطريقة مبتكرة داخل مقطورة شاحنة.

ونقلت الصحيفة عن لسان مصدر أمني كويتي أنه بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية السعودية، تم إفشال محاولة تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة داخل مقطورة شاحنة نقل بضائع، في بر منطقة الوفرة.

وأكدت الصحيفة أن المتهمين اعترفوا بجلب كمية الحبوب المخدرة إلى البلاد وتخزينها لحين تهريبها إلى دولة جارة، وتم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم .

وفي السياق نفسه، توجه وزير الداخلية الكويتي بالشكر والتقدير إلى جهاز الشرطة في وزارة الداخلية السعودية، وعلى رأسهم الأمير عبد العزيز بن سعود آل سعود، وزير الداخلية في المملكة، مشيدا بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية في البلدين الشقيقين لمكافحة آفة المخدرات والتصدي لمهربيها ومروجيها.