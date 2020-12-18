شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية تعلن تفكيك عبوة ناسفة وأربع قنابل يدوية فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر أمنى عراقى، اليوم الجمعة، تفكيك عبوة ناسفة وأربع قنابل يدوية في منطقتين سكنيتين بالعاصمة بغداد، وقال المصدر - الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن خبراء مكافحة المتفجرات تمكنوا من معالجة عبوة ناسفة كانت موضوعة أمام منزل موظف في وزارة التربية ضمن قضاء الحسينية دون إصابات تذكر". وأضاف "أن قوة من مكافحة المتفجرات، تمكنت هي الأخرى من معالجة أربع قنابل يدوية (رمانات) ثلاث منها هجومية وواحدة دفاعية داخل كرفان متحرك ضمن منطقة شارع فلسطين".

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