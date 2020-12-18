السودان… "التجمع المدني" يدعو لتمثيل الشباب والمرأة بنسبة 40%

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ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا"، صباح اليوم الجمعة، عن محمد الأشرف، أنه يتحتم تمثيل القوى الحية من لجان المقاومة والشباب والمرأة بنسبة 40%.

وشدد على ضرورة قيام المؤتمر التداولي، باعتباره أحد بنود الوثيقة الدستورية وذلك من أجل إصلاح هياكل جسم المجلس المركزي، إضافة لدعم عملية الإصلاح بالشخصيات الوطنية ذات الوزن والمعرفة في العمل العام.

وتأتي هذه الدعوات قبل أيام من الذكرى الثانية للثورة السودانية، والتي تحل في 19 ديسمبر/كانون أول الجاري، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان تعديل صلاحيات واختصاصات مجلس شركاء الفترة الانتقالية، والذي تسبب في خلافات حادة بين القوى السياسية في البلاد.

وكان مجلس السيادة السوداني، أعلن يوم 3 ديسمبر الجاري تشكيل "مجلس شركاء الفترة الانتقالية" برئاسة عبدالفتاح البرهان وعضوية المكوّن العسكري في مجلس السيادة، إلى جانب رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، وقوى إعلان الحرية والتغيير، وأطراف اتفاق السلام المبرم في جوبا.