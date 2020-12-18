شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سحب ممطرة بالسعودية وغائم بالامارات والبحرين ومعتدل بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج موجة باردة مصحوبة برياح نشطة، فمن المتوقع اليوم أن تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة في السعودية، وفى الطقس صحوا إلى غائم جزئياً خاصة غرباً أما فى البحرين فيتوقع أن يكون غائما جزئيا.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من المنطقة الوسطى والشرقية و المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى الأجزاء الساحلية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبى وشمالية الى شمالية غربية على الجزء الاوسط والشمالى بسرعة 16-40 كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

الامارات

يتوقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً خاصة غرباً، ورطب ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأوضح المركز فى - بيانه اليومى - ان حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية 10 - 20 تصل إلى 30 كم س.. وسيكون الموج فى الخليج العربى خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 14:50 و المد الثانى عند 05:22 و الجزر الأول عند الساعة 37:08 والجزر الثانى عند الساعة 22:08..وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 11:31 والمد الثانى عند الساعة 00:01 و الجزر الاول عند الساعة 10:18 والجزر الثانى عند الساعة 16:07.

و فيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة : المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 27 15 80 30 دبــى 27 17 75 30 الشارقة 29 15 75 25 عجمان 29 17 80 30 أم القيوين 27 14 80 25 رأس الخيمة 25 15 80 35 الفجيرة 26 19 70 45 العين 26 16 70 30 ليوا 27 14 75 30 الرويس 26 13 90 30 السلع 26 14 85 35 دلما 26 21 80 35 طنب الكبرى 26 22 85 40 طنب الصغرى 26 22 85 40 أبو موسى 26 21 80 35

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم فى مملكة البحرين سيكون غائما جزئيا احيانا.

الرياح: جنوبية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحياناً ثم تتحول الى شمالية فى وقت لاحق من النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 25 درجة مئوية والصغرى 17 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 85 % والصغرى 30 %.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 23 °ﻡ

نهارًا

معتدل و تتحسن الرؤية الأفقية تدريجيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة

ليلًا

مائل للبروده والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق و تظهر بعض السحب المتفرقة .