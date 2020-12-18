صحيفة: دوائر قصر بعبدا تبلغت رسميا إلغاء زيارة ماكرون إلى لبنان

ذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية نقلا عن مصادر مطلعة أن "دوائر ​قصر بعبدا​ تبلّغت بالوسائل الدبلوماسية وعبر السفارة الفرنسية في بيروت، بعد ظهر أمس الخميس، إلغاء زيارة الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ لبيروت ما بين 23 و24 الحالي بسبب إصابته بعوارض ​كورونا​".

وأضافت المصادر أن "الإلغاء شمل أيضا الزيارة المزدوجة لقيادة القوات الدولية العاملة في ​جنوب لبنان​ (​اليونيفيل​) وقيادة الكتيبة الفرنسية، و​القصر الجمهوري​ للقاء ​رئيس الجمهورية ميشال عون"​.

وفي المعلومات أنّ السفارة الفرنسية لم تكن قد أبلغت بعبدا بكل برنامج الزيارة في شكل نهائي، إلّا انّ البرنامج الأولي لَحظَ تمضية الليلة الأولى من زيارته في ​الجنوب​ في ضيافة الكتيبة الفرنسية، على أن يزور القصر الجمهوري قبل ظهر اليوم التالي.