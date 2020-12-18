شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت ترحب بقرار رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت وزارة الخارجية الكويتية، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية رفع اسم جمهورية السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. وأعربت الوزارة فى بيان صحفى عن خالص تهانيها لجمهورية السودان حكومةً وشعباً بهذا القرار، متمنيةً أن يسهم فى دعم أمن السودان واستقراره وتحقيق تطلعات شعبه، وأكدت استمرار دعم الكويت للسودان فى سعيه لتحقيق المزيد من الأمن والأمان والتقدم والازدهار.

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