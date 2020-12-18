شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الجيش الكويتى يستلم أولى دفعات طائرات "كاراكال" الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن رئيس الأركان العامة للجيش الكويتى الفريق الركن خالد صالح الصباح، وصول الدفعة الأولى من طائرات الـ"كاراكال" فى قاعدة (على السالم) الجوية.

وقالت مديرية التوجيه المعنوى والعلاقات العامة بالجيش الكويتى - فى بيان صحفى - إن طائرة (كاراكال) تعتبر فرنسية الصنع من مصنع (ايرباص)، موضحة أن من مهام هذه الطائرة مساندة القوات البرية والبحرية، والقيام بعمليات الانزال والتدخل السريع والبحث والانقاذ والاخلاء الفوري.

وأضافت أن من مهام الطائرة ال(كاراكال) أيضا نقل كبار الشخصيات، ونقل الاغاثة والمساعدات للمناطق المنكوبة، لافتة إلى أن الدفعة الاولى من الصفقة تشمل تسليم طائرتين (كاراكال) من أصل 30 طائرة.



الجيش الكويتي يستلم أولى دفعات طائرات كاراكال فرنسية الصنع



الجيش الكويتي يستلم أولى دفعات طائرات كاراكال