أردوغان يقوم بتعديل قميص رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي… فيديو

ويظهر في الفيديو، الذي التقط خلال مراسم استقبال رئيس الوزراء العراقي في أنقرة، لحظة نزول الكاظمي من السيارة، وإلقائه التحية على أردوغان الذي سلم على الكاظمي، لكنه سرعان ما مد يده على ياقة قميص الكاظمي وقاد بتعديلها.
ووصل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى أنقرة في مستهل زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية على رأس وفد حكومي.
وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي مع الكاظمي، في أنقرة، الخميس:
"نؤكد على ضرورة رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.. ونحن نؤكد على أن المياه لن تكون نقطة خلاف"، معربا عن أمنيته "في تنامي العلاقات مع العراق في عهد الكاظمي".
من جهته، أعرب رئيس الوزراء العراقي، عن "تطلعه إلى مزيد من تطوير العلاقات مع تركيا"، مضيفًا "نحرص على تعزيز التعاون مع تركيا على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية".
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