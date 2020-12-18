ملك الأردن: حماية القدس تبقى أولوية لدينا

وأشار ملك الأردن خلال لقائه شخصيات من محافظات عدة، في قصر الحسينية الخميس، قائلا إن "حماية القدس والقضية الفلسطينية تبقى أولوية لدينا"، وفقا لوكالة "عمون" الأردنية.

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وقال الملك عبد الله، إن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال التدريب المهني، ضروري لأهميته في توفير فرص العمل والحد من البطالة.

وأشاد، خلال حديثه بالكفاءات الأردنية المشهود لها على المستويات كافة.

ومن جانبهم، أوضح عدد من الحضور، أن إنشاء المشاريع في المحافظات، مهم للتخفيف من البطالة، مشيدين بتوجيهات الملك التي تُركّز على ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي وحماية المنتجات الوطنية، لما له من أثر إيجابي كبير في توفير فرص العمل وتعزيز الأمن الغذائي.

وفي وقت سابق، تلقى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، دعوة رسمية لزيارة عمّان ولقاء العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال الأيام القريبة، في خطوة وصفها مراقبون بـ"الجادة" من أجل إحياء مسار المفاوضات السياسية بين فلسطين وإسرائيل.

ونقل موقع "إيلاف" السعودي، عن مصدر مطلع، أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، سلم الدعوة لنظيره الإسرائيلي غابي إشكنازي، الخميس الماضي، خلال لقاء جمعهما في معبر اللنبي (جسر الملك حسين) الحدودي.

وكان العاهل الأردني رفض مرارا في السنوات الأخيرة لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى أنه رفض استقبال مكالمات هاتفية منه.

وأكد الموقع أن أشكنازي والصفدي بحثا سبل كسر الجمود الذي خيم على العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة، خاصة بعد واقعة الدبلوماسي الإسرائيلي بسفارة بلاده في عمان.

وفي يوليو/ تموز 2017، قتل دبلوماسي إسرائيلي أردنيين إثنين في حادث إطلاق نار داخل السفارة الإسرائيلية في عمان، إثر خلاف نشب بينهم.