شكرا لقرائتكم خبر عن 2776 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى المغرب و55 وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت وزارة الصحة المغربية، 2776 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، نزولا من 3351 ، مما يرفع مجمل الإصابات فى المملكة إلى 409746.

كما سجلت الوزارة 55 وفاة، ارتفاعا من 38 مما يرفع أعداد المتوفين جراء الوباء إلى 6804، وتم التأكد من 3163 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالى المتعافين 369998.

ومن المنتظر أن يبدأ المغرب حملة تطعيم قال إنها ستكون مجانية لكن لم يحدد موعدها بعد، وقال وزير الصحة خالد آيت الطالب، إن حملة التطعيم "رهينة باقتناء الجرعات".