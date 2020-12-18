الفتح يقصي الهلال من كأس الملك

أقصى الفتح نظيره الهلال (حامل اللقب) من دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم 2/0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض .
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، رغم محاولات لاعب الهلال “فييتو ” لكن يقظة حارس الفتح “ماكسيم” أبطلت تلك المحاولات .
وفي الشوط الثاني حضر الفتح بهدف السبق عند الدقيقة 55 من كرة ثابتة أرسلها مراد باتنا بشكل رائع داخل شباك حارس الهلال عبدالله الجدعاني .
وعند الدقيقة 88 أكد سفيان بن دبكة تأهل الفتح لدور ربع النهائي بهدف ثانٍ قاتل .
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