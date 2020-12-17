شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مشروع «دار سمو» شمال جدة.. رابط الحجز والمعاينة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أطلقت الشركة الوطنية للإسكان مشروع “خيالا – دار سمو” ضمن مشروع “خيالا” بحي الحمدانية شمال محافظة جدة – أحد المشروعات السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص -، وذلك خلال زيارة معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل لمركز سكني الشامل بجدة، ضمن جولته التفقدية لعدد من المشروعات السكنية بمنطقة مكة المكرمة.

ويعد مشروع “دار سمو” الذي تنفذه شركة سمو العقارية ضمن مشروع خيالا المطور من قبل الشركة الوطنية للإسكان، ويمتد المشروع على مساحة 104,766م2، ويوفّر 412 وحدة سكنية، بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي احتياجات الأسر، حيث يعد المشروع متكامل الخدمات بموقع مميز بحي الحمدانية شمال جدة بالقرب من طريق الحرمين السريع، ومطار الملك عبد العزيز الدولي ومدينة الملك عبد الله الرياضية.

ويأتي مشروع “دار سمو” بنظام “فيلا ودوبلكس وتاون هاوس” بأربعة نماذج مختلفة، ويمكن للأسر الراغبة في حجز ومعاينة المشروع زيارة مركز سكني الشامل بمحافظة جدة، أو عبر تطبيق سكني ومنصته من خلال الرابط (اضغط هنا).

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي أن إطلاق مشروع دار سمو يأتي امتداداً لإسهام الشركة في خطط ومستهدفات برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، لتلبية متطلبات المواطنين وتوفير الوحدات السكنية للحصول على المسكن المناسب، الذي يوفر معايير جودة الحياة وجميع الخدمات الأساسية التي تلبي تطلعات المستفيدين،من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والوحدات السكنية التي تساعد الأسر على التملّك والاستفادة من برنامج “سكني” ضمن أحياء سكنية نموذجية بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين من ذوي الخبرة والكفاية في تطوير البنى التحتية والتشييد والبناء.

يُذكر أن الشركة الوطنية للإسكان أطلقت مؤخرًا مشروع “خيالا” في محافظة جدة بالتعاون مع القطاع الخاص، لتوفير أكثر من 3500 وحدة سكنية بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي جميع احتياجات الأسر المستفيدة من برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان.