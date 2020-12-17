شكرا لقرائتكم خبر عن السديس يدشن وحدة تبريد "ماء زمزم" بوكالة المسجد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، وحدة تبريد ماء زمزم بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى، وتهدف الوحدة التى تُشرف عليها إدارة السقيا بالوكالة إلى رفع جودة الخدمة المقدمة لروّاد مسجد المصطفى -صلى الله عليه وسلم- في مجال السقيا، حيث تتسع لأكثر من (120) ألف عبوة، ويتم تبريدها خلال (180) دقيقة، بحسب "واس".

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