شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام سودانية : السلطات وجهت بـ " تأمين " مسيرات ذكرى الثورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت السلطات السودانية، الخميس، توجيهات صارمة لتأمين تظاهرات مرتقبة لإحياء ذكرى الثورة التي أنهت حكم الإخوان في البلاد ، وبحسب وسائل إعلام سودانية ، أنه صدرت التوجيهات عقب اجتماع مشترك بين النائب العام السودانى تاج السر الحبر، ووزير الداخلية والحكم المحلي ووالي الخرطوم، وشملت منع استخدام الرصاص والغاز المسيل للدموع لتفريق مسيرات مقررة السبت في ذكرى الثورة.

ووفق بيان صادر عقب الاجتماع، أكد المجتمعون على حق التظاهر السلمي، ومشروعية المواكب، بمقتضى نصوص الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، وعدم استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين مهما كانت الظروف ، وشدد الاجتماع الذي ترأسه النائب العام السودانى تاج السر الحبر، على تفادي الأخطاء التي وقعت في تظاهرات سلمية سابقة.

ووجه النائب العام السودانى بتكليف قوة من المباحث والشرطة الأمنية بولاية الخرطوم للانتشار داخل التجمعات، ورصد أي خطر أو انفلات يهدد السلامة العامة، َوالتأكد من تأمين وتفتيش أسطح المباني العالية المطلة على نقاط التجمعات السلمية.

ودعا إلى التنسيق مع لجان الميدان لإجراء عمليات تفتيش داخل التجمعات المقترحة، لضبط أي أسلحة أو أشياء يمكن استخدامها في أي عمليات عنف، ومنع استخدام الرصاص أو الغاز المسيل للدموع في تفريق التجمعات السلمية ، ووجه الاجتماع وكلاء النيابة في السودان بمنع استخدام القوة المفرطة تحت أي ظروف، والشرطة بمراعاة الضوابط المذكورة.

ووفق البيان نفسه، أشاد النائب العام السودانى بدور الشرطة في تأمين المواكب وحماية الأنفس والأرواح والممتلكات ، لافتا الى إن الضوابط المذكورة كفيلة بحماية الحق الديمقراطي والدستوري للمواكب، محذرا من استغلال المواكب لتحقيق أجندة تضر بأمن وسلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وفي الأثناء، أعلن مجلس الوزراء السوداني السبت المقبل عطلة رسمية في كل أنحاء البلاد، احتفالا بالذكرى الثانية لانطلاق الثورة الشعبية في ديسمبر 2018 وأنهت حكم الإخوان. ودعت عدد من المكونات السودانية إلى الخروج في تظاهرات لإحياء ذكرى الثورة ودعم الحكومة الانتقالية.