شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية البر الأهلية بالرياض تطلق مشروع «كسوة الشتاء» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلقت جمعية البر الأهلية بالرياض مشروع كسوة الشتاء، لدعم المحتاجين ومساندتهم في هذا الشتاء البارد، تحقيقًا للرسالة النبيلة التي تعكس منهج الجمعية وتوجه بلادنا الكريمة، حيث سيتم خلال المشروع توزيع بطاقات إلكترونية ممغنطة، أو قسائم إلكترونية ” حسب رغبة المستفيد” تتضمن عدة محلات تجارية توفّر احتياجات الشتاء، من ملابس وأجهزة كهربائية.

ومن المقرر أن يحصل كل مستفيد على بطاقة أو قسيمة بقيمة حوالي ١٥٠ ريالا، ويمكنه الاختيار من المحلات التجارية التي اتفقت معها الجمعية ليتوجه إليها ويقوم بشراء احتياجات الشتاء من ملابس أو دفايات.

ويأتي مشروع كسوة الشتاء امتداداً لرؤية المملكة العربية السعودية التي دأبت على المحتاجين، وسعيًا للوصول لمجتمع متكامل، قيمه راسخة وعطاؤه لا ينقطع.