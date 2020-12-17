شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستعرض مع ترامب العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الخميس، بفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها.

كما تم بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.