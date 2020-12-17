شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: ميزانية الوزارة خلال أزمة كورونا مفتوحة لخدمة الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن اللقاحات لها دور هائل في وقاية المجتمعات من الأمراض الفتاكة.

وأضاف الربيعة، في تصريحات لـ”الإخبارية”: أن المملكة من أكثر الدول أمانا في السياحة خلال جائحة كورونا”

وتابع وزير الصحة بقوله “إن ميزانية الصحة خلال أزمة كورونا كانت مفتوحة لخدمة الإنسان”.

وثمن وزير الصحة توفيق الربيعة جهود الأطباء والممرضين ومنسوبي الصحة قائلا: “إن الجيش الأبيض ساهم في حماية المملكة من جائحة كورونا”.