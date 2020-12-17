الصين تنجح في جلب عينات من سطح القمر في إنجاز تكنولوجي تاريخي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

حققت الصين "إنجازا تكنولوجيا" في الفضاء بإحضارها بأمان إلى الأرض الخميس، عينات من القمر، منجزة أول عملية من هذا النوع منذ 40 عاما.



وهبطت كبسولة المسبار الصيني "شانغي 5" في منطقة منغوليا الداخلية (شمال الصين)، وفق ما أوضحت وكالة "شينخوا" للأنباء نقلا عن وكالة الفضاء الصينية.

ويؤمل في أن يساهم تحليل العيّنات التي جمعها "شانغي 5" في تكوين فهم أفضل لتاريخ القمر. كذلك أتاحت مهمة المسبار صقل التقنيات اللازمة لإرسال رواد فضاء إلى القمر، وهو أحد أهداف بكين لسنة 2030.

ومع عودة المسبار بالعينات إلى الأرض، أصبحت الصين ثالث دولة فحسب تحقق هذا الإنجاز بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي السابق في ستينيات القرن العشرين وسبعينياته.