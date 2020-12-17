ملك المغرب يبعث رسالة إلى الرئيس ماكرون

وأعرب ملك المغرب في البرقية، عن تمنياته للرئيس الفرنسي، بالشفاء العاجل على إثر تأكد إصابته بعدوى بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء المغربية.

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وجاء في رسالة الملك المغربي "بلغني أن نتيجة اختبار "كوفيد-19" لكم كانت إيجابية، أتمنى أن تستعيدوا سريعا كامل عافيتكم، وأعرب لكم عن تمنياتي بالشفاء العاجل".

كما أعرب الملك في هذه البرقية عن كامل دعمه للرئيس الفرنسي.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، إصابة ماكرون بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه سوف يخضع للعزل الصحي بعد ثبوت إصابته بالفيروس، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقال بيان الرئاسة الفرنسية: "رئيس الجمهورية خضع لفحص اليوم وتبين أنه مصاب بفيروس كورونا"، مشيرا إلى أنه "تم الفحص بعد أن ظهرت على الرئيس أعراض أولية".

وتابع البيان: "الرئيس سيعزل نفسه لمدة سبعة أيام كما سيتابع عمله ونشاطاته عن بعد".

وأعلن ماكرون، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عزم السلطات القيام بحملة واسعة النطاق لتطعيم المواطنين بلقاحات من الجيل الأول ضد فيروس كورونا المستجد، بين شهري أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران من 2021.