"أنصار الله" تطالب الأمم المتحدة بإنقاذ حياة توأم سيامي في حالة حرجة

القاهرة - سبوتنيك. وقال مدير مكتب الصحة في العاصمة صنعاء، د. مطهر المروني، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة "أنصار الله"، إن "فريقاً طبياً في مستشفى السبعين للأمومة والطفولة بصنعاء، أجرى عملية ولادة قيصرية لامرأة ثلاثينية أنجبت توأماً سيامياً ملتصقاً بالصدر والبطن في حال حرجة".

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وأضاف بأن "التوأم بحاجة إلى عملية جراحية دقيقة للفصل بينهما"، مشيرا إلى "أن عدم توفر الكوادر الطبية المتخصصة والأجهزة اللازمة، حال دون إجرائها في المستشفى".

وطالب المسؤول الطبي في صنعاء، الأمم المتحدة والصحة العالمية والمنظمات الدولية والإنسانية بـ"اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنقاذ حياة التوأم بنقله إلى الخارج لإجراء العملية أو إرسال فريق طبي متخصص مع الأجهزة اللازمة".

وأشار إلى "أن الحصار المفروض على الموانئ والمطارات اليمنية وتدمير البنية التحتية للمنشآت الصحية، ساهم في تدني مستوى الخدمات الطبية وإنقاذ حياة آلاف المرضى الذين هم بحاجة ماسة للسفر إلى العلاج في الخارج".

من جهتها، قالت مديرة مستشفى السبعين د. ماجدة الخطيب، إن "ولادة التوأم السيامي هي أول حالة يشهدها المستشفى منذ ثلاثة أعوام والثانية من نوعها خلال 20 عاماً"، مضيفةً أنها "حالة نادرة تحدث في كل 189000 ولادة على مستوى العالم".

وأكدت "استقرار حالة الأم، فيما حالة التوأم حرجة وتم وضعه في الحضانة".