شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الأمن العراقية تلقى القبض على 4 إرهابيين جنوبى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية القبض على أربعة إرهابيين، كانوا ينوون تشكيل مجموعة إرهابية، جنوبي العاصمة بغداد، وقالت الوكالة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية مساء اليوم /الخميس/ - إن قوات الأمن المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية، تمكنت من القاء القبض على اربعة ارهابيين مطلوبين لانتمائهم لعصابات "داعش" الإرهابى. وأضافت أن "هذه العملية تأتي وفقا لاعترافات احد الارهابيين، حيث ضبط داخل أحد منازلهم خمس قنابل هاون وعدد من الاسلحة النارية .

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