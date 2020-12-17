شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: إيقاف أكثر من 120 مهاجراً متجهاً إلى أوروبا أمام سواحل ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة اليوم /الخميس/ أن خفر السواحل الليبي في البحر المتوسط أوقف أكثر من 120 مهاجراً متجهين إلى أوروبا، من بينهم 8 نساء و28 طفلاً، وقالت المنظمة الدولية للهجرة - في تغريدة على موقع (تويتر)، نقلتها شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم - إن سفينة تحمل على متنها مهاجرين أوقفت في ساعة متأخرة من مساء أمس قبالة سواحل ليبيا. وأضافت المنظمة أن المهاجرين أعيدوا إلى ليبيا، وأوضحت المنظمة أن 126 مهاجراً من السفينة نُقلوا إلى مراكز احتجاز داخل ليبيا.

كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: إيقاف أكثر من 120 مهاجراً متجهاً إلى أوروبا أمام سواحل ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.