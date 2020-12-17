شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السعودية باليمن: اكتمال الترتيبات العسكرية لتسريع آلية تنفيذ اتفاق الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السفير السعودى لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، عن اكتمال الترتيبات العسكرية للتسريع من آلية تنفيذ اتفاق الرياض، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكان تحالف دعم الشرعية فى اليمن، أعلن أمس الأربعاء، أن تنفيذ الشق العسكرى من اتفاق الرياض شارف على الانتهاء وفق الخطط المعدة، وأكد تحالف دعم الشرعية ،وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، أن عملية فصل القوات فى أبين وخروجها من عدن تمت بانضباطية والتزام الطرفين.