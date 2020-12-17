الأردن تسجل 2221 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يقفز إلى 269.8 ألف حالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 31 وفاة جديدة و2221 إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد، اليوم /الخميس/، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3 آلاف و496 حالة، بينما قفز عدد الإصابات إلى 269 ألفا و806 حالات. وأشارت الصحة الأردنية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - إلى تسجيل 3116 حالة شفاء جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 233 ألفا و390 حالة.

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