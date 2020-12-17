شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش التونسى يفرق محتجين حاولوا اقتحام مقر شركة السير غاز في القصرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مواقع تونسية، إن الجيش يفرق محتجين حاولوا اقتحام مقر شركة السير غاز في القصرين، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكانت نزاعات قبلية ضربت تونس منذ يوم السبت الماضي، على قطعة أرض بين أهالي منطقة دوز من محافظة قبلي، وأهالي منطقة بني خداش من محافظة مدنين جنوب تونس.

المواجهات الدامية بين أهلي المنطقتين باستخدام بنادق الصيد والعصي والحجارة خلفت أكثر من 60 جريحا، وأودت بحياة شاب متأثرا بجراحه، بحسب وسائل إعلام تونسية.

وأفادت مصادر محلية بأن الإصابات تتراوح في المجل بين الخطيرة والمتوسطة، وفقا لقناة "نسمة".

المشكلة القبلية استدعت رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي إلى توجيه وزيري الداخلية والدفاع إلى عقد خلية أزمة للوقوف على ملابسات الواقعة ومحاولة حل النزاع الدامي.