شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الجمعة.. سماء غائمة وسحب رعدية وضباب على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها اليومي عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة، أن تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة على على عدة مناطق.
وتشمل الحالة أجزاء من المنطقة الوسطى والشرقية، وكذلك المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى الأجزاء الساحلية منها، كما يتوقع تكون الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا، فتسجل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 31 درجة مئوية، في حين ستشهد حائل وعرعر أقل درجة حرارة وهي 7 مئوية.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات طقس الجمعة.. سماء غائمة وسحب رعدية وضباب على عدة مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.