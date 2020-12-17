شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على أصحاب مقطع إطلاق النار بشكل عشوائي بمكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على مطلق النار بشكل عشوائي، وسخص آخر كان برفقته صور الواقعة.

وفي التفاصيل، صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه شخصان يطلق أحدهما النار من سلاح رشاش بشكل عشوائي، بينما يقوم الآخر بتوثيق ذلك ونشره؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية – بفضل الله – من القبض عليهما.

وتبين أنهما (مواطنان في العقد الثالث من العمر)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.