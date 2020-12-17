توجيه عاجل من "الصحة" المصرية لمن تخطت أعمارهم 40 عاما

وقالت الوزارة في بيان لها، نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، "إذا كنت فوق سن الأربعين فتوجه إلى العيادات المتنقلة أو الوحدات الصحية".
وأشار البيان إلى أن هذه الوحدات والعيادات تابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة.
وأوضحت الوزارة أن التوجه لتلك العيادات والوحدات "من أجل الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، للكشف وتلقي العلاج مجانا".
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