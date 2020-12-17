صورة أثارت تفاعلا كبيرا... كيف حيا محمد بن زايد السيسي عند وصوله إلى مصر؟

ولقت الصورة صدى واسعا حيث عبر نشطاء الإنترنت عن رأيهم في ولي عهد أبوظبي، وقالوا إنه من النادر أن تجتمع الأخلاق والمروءة والتواضع وقوة الشخصية في شخص واحد لكنها تتجسد في الشيخ محمد بن زايد".

وقال آخر إن "هذه التحية هي لبلاد النيل والأهرام.. مصر".

بينما أشاد آخر بأن هذه الصورة لها ألف معنى وتنم عن مدى التقدير الذي يحظى به الرئيس المصري في العالم العربي".

ونشر محمد بن زايد، الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عبّر فيها عن سعادته بلقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة.

وقال "سعدت بلقاء أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة.. بحثنا تعزيز علاقاتنا الأخوية وتطوير مجالات التعاون بين بلدينا، والتنسيق والتشاور في القضايا الإقليمية والدولية التي تهم أمن المنطقة واستقرارها".

وكان السيسي قد استقبل أمس محمد بن زايد بالقاهرة، وبحثا معا كافة جوانب العلاقات بين البلدين وكذلك التشاور والتنسيق تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك.