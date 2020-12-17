المقداد: عدد الدول التي تريد المشاركة في إعادة إعمار سوريا ليس قليلا وأمريكا تضغط

موسكو - سبوتنيك. وقال المقداد، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي في موسكو:

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"عدد الدول التي تريد المساعدة في إعادة الإعمار ليس بقليل، وهذه الدول تعي أن إعادة الإعمار في سوريا هي فائدة لكل دول المنطقة والعالم".

مشيرا إلى أن "هنالك الكثير من الدول التي تعرضت للتهديد المباشر من قبل الولايات المتحدة".

وبخصوص المؤتمر الدولي حول إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم الذي عقد في دمشق أوضح الوزير أنه "كانت هناك هيستيريا غربية لمنع دول العالم من المشاركة في المؤتمر الدولي الذي عقد في دمشق حول عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم".

ونوه المقداد إلى أن "الدول الغربية أصبحت تتحدث بلغة لا يوجد فيها الحد الأدنى من الحرص على الأمن و السلم في العالم والتي لا يوجد فيها الحد الأدنى من الأدب أحيانا".

بدوره قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن روسيا زودت سوريا بـ 100 ألف طن من القمح كمساعدات إنسانية منذ بداية 2020 وتعتزم تقديم المزيد.

وقال لافروف في المؤتمر الصحفي:

"فيما يتعلق بمهام استعادة الاقتصاد السوري، تم اتخاذ قرارات جادة للغاية في الأسابيع الأخيرة، مما سيزيد بشكل كبير من قدرات النداء الموحد لتنظيم العمل بطريقة منهجية. ونستمر في تقديم المساعدة الإنسانية، وقمنا بتسليم 100 ألف طن من القمح الروسي، وستستمر عمليات التسليم. الآن هناك مناقشة الإجراءات الملموسة. وعند المخرج هناك برنامج استراتيجي كبير للتعاون الاقتصادي".

ووصل وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين الروس، وعلى رأسهم وزير الخارجية سيرغي لافروف.