بيسكوف: روسيا دولة أساسية في عملية تطبيع الحياة في سوريا

© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف، رداً على سؤال الصحفيين بهذا الصدد: "روسيا دولة أساسية من جهة تطبيع الحياة في سوريا. روسيا دولة رئيسية ساعدت الشعب السوري على تحرير نفسه من الإرهابيين الدوليين. وتواصل روسيا، مع الأمم المتحدة وتحت رعايتها، بذل كل جهد لتحقيق تسوية سياسية في سوريا أيضًا".

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن دور روسيا في تسوية الأوضاع على الساحة السورية، أصبح بارزاً خلال السنوات الخمس الأخيرة بعد بدء العملية العسكرية الروسية في سوريا لمكافحة الإرهاب، في أيلول/سبتمبر عام 2015 وإعادة معظم أراضي البلاد إلى سيطرة دمشق، وهزيمة "داعش" (المحظور في روسيا) أكبر تنظيم إرهابي دولي.

ومن ثم إطلاق "صيغة أستانا" في عام 2027 وعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في كانون الثاني/ يناير 2018، الذي كان أول محاولة منذ بداية الصراع لجمع مجموعة واسعة من المشاركين في منصة تفاوض واحدة. وكانت نتيجة المؤتمر قرار إنشاء لجنة دستورية، تعمل في جنيف وتتمثل مهمتها الرئيسية في إعداد الإصلاح الدستوري وتمهيد التسوية السياسية وتطبيع الأوضاع وإعادة إعمار البلاد.