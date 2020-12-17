بيسكوف: روسيا دولة أساسية في عملية تطبيع الحياة في سوريا

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وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن دور روسيا في تسوية الأوضاع على الساحة السورية، أصبح بارزاً خلال السنوات الخمس الأخيرة بعد بدء العملية العسكرية الروسية في سوريا لمكافحة الإرهاب، في أيلول/سبتمبر عام 2015 وإعادة معظم أراضي البلاد إلى سيطرة دمشق، وهزيمة "داعش" (المحظور في روسيا) أكبر تنظيم إرهابي دولي.
ومن ثم إطلاق "صيغة أستانا" في عام 2027 وعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في كانون الثاني/ يناير 2018، الذي كان أول محاولة منذ بداية الصراع لجمع مجموعة واسعة من المشاركين في منصة تفاوض واحدة. وكانت نتيجة المؤتمر قرار إنشاء لجنة دستورية، تعمل في جنيف وتتمثل مهمتها الرئيسية في إعداد الإصلاح الدستوري وتمهيد التسوية السياسية وتطبيع الأوضاع وإعادة إعمار البلاد.
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