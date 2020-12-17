شكرا لقرائتكم خبر عن القائد العام للجيش الليبى يثنى على دور إيطاليا فى دعم سبل حل الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثنى القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر على دور الحكومة الإيطالية وما تبذله في دعم سبل حل الأزمة الليبية، حيث جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، ووزير الخارجية بالحكومة الإيطالية لويجي دي مايو، وعدد من المسؤولين في إيطاليا في مدينة بنغازي؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك.

وذكرت بوابة إفريقيا للأنباء، أنه جرى خلال اللقاء التطرق لآخر المستجدات المتعلقة بالحوار السياسي ومجرياته، إضافة لآخر الأحداث المتعلقة بملف الدولة الليبية على الساحة الدولية.