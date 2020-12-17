الأردن تُحقق فى انتحار شاب يحمل إحدى الجنسيات العربية من أعلى جسر بعمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأجهزة الأمنية الأردنية المختصة، اليوم الخميس، تحقيقا بملابسات حادثة العثور على جثة شخص يحمل أحد الجنسيات العربية، وجدت أسفل جسر عبدون فى العاصمة عمان، وتشير التحقيقات الأولية إلى أن "الشاب وهو فى العشرينات من العمر، تعرض للسقوط من أعلى الجسر، الذى شهد عشرات حالات الانتحار منذ تأسيسه"، بحسب "بترا".
وقال مصدر أمنى إنه تم التحرك إلى المكان وفتح تحقيق في الحادثة.
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