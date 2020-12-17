شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة السعودى يتلقى جرعة "لقاح كورونا".. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اليوم الخميس، وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية الدكتور توفيق الربيعة، جرعة من لقاح كورونا، كما تلقى أول مواطن ومواطنة ومقيم الجرعة الأولى من اللقاح.

وقال الوزير السعودى-وفقا لصحيفة سبق الإلكترونية- " بتوجيهات الملك ومتابعة مباشرة من ولي العهد بدأت أكبر عملية تطعيم في المملكة" .

وأكد الربيعة أن اللقاح آمن كاشفا أنه " سيكون لدينا مراكز تطعيم في كل مناطق المملكة".

وأضاف الوزير: "المملكة حريصة على توزيع اللقاح بعدالة على المواطنين والمقيمين واليوم بداية انفراج الأزمة".

كان قد أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أمس، وصول أول دفعة للقاح فيروس كورونا صباحًا؛ فيما وصلت الدفعة الثانية من اللقاح إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض في وقت سابق من مساء أمس.

وأشار الربيعة في تصريحات له إلى فتح باب التسجيل للحصول على اللقاح منذ أول أمس الثلاثاء، عن طريق تطبيق "صحتي"؛ داعيًا المواطنين والمقيمين للتسجيل، وسيتم جدولة مواعيد لهم حال توفر اللقاحات، والاهتمام بمن لهم الأولوية في أخذ اللقاح.

وقال الوزير عن اللقاح: "سيتوفر بشكل مجاني للجميع، وإعطاء الأولوية لمن يحتاجها، وستكون الأولوية لمن هم فوق الـ65 عامًا، كونهم الأكثر عرضة للإصابة الشديدة والوفاة -لا قدر الله- من غيرهم، كما ستكون الأولوية لمن لديهم أمراض مزمنة، ومرضى المستشفيات، والممارسين الصحيين بسبب تعاملهم مع المصابين؛ مؤكدًا حرص الدولة على إعطاء اللقاح للجميع.