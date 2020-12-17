شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة مدنية يمنية: ميليشيا الحوثى تفجّر 816 منزلاً لمعارضيها منذ عام 2014 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة مدنية يمنية اليوم /الخميس/ عن قيام ميليشيا الحوثي بتفجير أكثر من 816 منزلاً لمعارضيها في مختلف محافظات اليمن.
وقد أكد الجيش اليمني أن مليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، تتمادى في استهداف المدنيين وترتكب المجازر المتتابعة، في تحد للمجتمع الدولي.
وقال المتحدث باسم الجيش اليمني العميد الركن عبده مجلي - في تصريح للموقع الرسمي للجيش (سبتمبر نت) - إن مليشيا الحوثي ترتكب جرائم حرب، لا بد من معاقبتها عليها محلياً ودولياً، كونها تقصف التجمعات والمرافق الخدمية كالمستشفيات والمدارس، والأعيان المدنية الأخرى.
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