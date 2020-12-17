رئيس تونس يؤكد ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة والموجودة بدول الاتحاد الأوروبى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس التونسى، قيس سعيد، على ضرورة استرجاع أموال الشعب التونسي المنهوبة والموجودة بدول الاتحاد الأوروبى، وأعرب الرئيس التونسي - خلال استقباله اليوم الخميس، بقصر قرطاج وزير الخارجية البرتغالي أوجوستو سيلفا الذي يجري زيارة إلى تونس - عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي مع البرتغال ومع الاتحاد الأوروبي، الشريك الاستراتيجي لتونس، الذي ستتولى البرتغال رئاسته الدورية خلال عام 2021.

وتطرق الجانبان كذلك إلى ملف الهجرة غير الشرعية، حيث تم التأكيد على ضرورة معالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة بدل الاقتصار على الحل الأمني الذي ثبت محدوديته.

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية البرتغالي عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع تونس على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف خاصة في مجال دفع الاستثمار، مؤكدًا عزم البرتغال مواصلة دعم تونس من خلال الاتحاد الأوروبي، لاسيما في ما يتعلق بملف استرجاع الأموال المنهوبة.