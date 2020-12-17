شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الكويتى: شفاء 204 حالات مصابة بكورونا خلال ال 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، شفاء 204 حالات من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) خلال ال24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 143 ألفا و113 حالة.

وقالت صحيفة القبس الكويتية، إن وزارة الصحة الكويتية تترقب وصول أولى دفعات لقاح «فايزر» ضد «كورونا». وبحسب الصحيفة تستعد وزارات الصحة الخليجية لاستقبال لقاحات للفيروس من دول متفرقة، في وقت استقبلت دول خليجية رسمياً اللقاحات، وباتت شبه جاهزة لمنحها للشرائح المحددة وفق خطط كل دولة على حدة.

ومن اللقاحات المتوقع وصولها إلى الكويت بعد «فايزر»، لقاح موديرنا، وبمعدل مليون و700 ألف جرعة، ومن ثم لقاح «أكسفورد» بمعدل 3 ملايين جرعة، إلا أن الاعتمادات الرسمية تبقى شرطاً أساسياً قبل استيراد اللقاحين الأخيرين.