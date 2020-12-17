شكرا لقرائتكم خبر عن مملكة البحرين تحتفل اليوم بذكري يوم الشهيد والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ووفقا لصيحفة الوطن البحرينية، فإن الاحتفاء السنوي الكبير بذكرى يوم الشهيد، هذا اليوم الذي أمر الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتخصيصه ليكون يوماً وطنياً ثابتاً من كل عام للاحتفاء بشهداء الوطن الأبرار وإهدائهم تكريماً رفيعاً.

ويتزامن هذا اليوم مع احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى تولي الملك حمد مقاليد الحكم .

ويأتى هذا اليوم لفتة طيبة من الملك حمد لتبقى ذكرى شهداء الواجب من أبناء البحرين حاضرة في وجدان الوطن وضميره ويحتفي بهم في يوم مقرون بيوم فرح وبهجة ،حتى تبقى أسماؤهم وتضحياتهم علامة خالدة ومضيئة في تاريخ مملكة البحرين ولكي تظل هذه المناسبة مناسبة تكريم ويوماً لرد الجميل والمعروف لأهله، و للتعبير في هذا اليوم من أعياد الوطن المجيدة عن الترابط بين جميع أبناء الشعب البحريني الذي لا ينسى شهداء الوطن الذين هم دوماً مصدر فخره ومحل اعتزازه.

وووفقا للصحيفة، فانه استكمالاً وكان أمر ملك البحرين في عام 2016م بإنشاء "الصندوق الملكي لشهداء الواجب" ، وكلف أن يخضع الصندوق لإشراف هيئة عليا برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والذي حمل الأمانة وأدائها بتقديم الدعم الشامل والعون والمساندة للمستحقين من أسر شهداء الواجب من أجل توفير الحياة الكريمة والمستقبل الواعد لجميع أفراد عائلة الشهداء.