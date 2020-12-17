شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 181 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 360 ألفا و516 حالة.

وذكرت الوزارة - بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" - أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وانطلقت اليوم، الخميس، المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية، في مركز تم تجهيزه في العاصمة الرياض، بعد أن تسلمت المملكة شحنتين من لقاحات كوفيد-19 يوم أمس الأربعاء.

وانطلقت الحملة صباح الخميس، بحضور وزير الصحة السعودى الدكتور توفيق الربيعة الذي تلقى اللقاح ليكون من الأوائل الذين تلقوا اللقاح فى المملكة بحسب صحيفة الرياض السعودية.

وعقب تلقى اللقاح، قال الربيعة، هذه الحملة التي تعد أكبر عملية تطعيم في المملكة جاءت بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة مباشرة ودقيقة من ولي العهد مضيفا"اليوم بداية انفراج هذه الأزمة ومتفائلون بقرب نهايتها".