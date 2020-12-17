شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تترقب وصول لقاح كورونا خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة القبس الكويتية، إن وزارة الصحة الكويتية تترقب وصول أولى دفعات لقاح «فايزر» ضد «كورونا». وبحسب الصحيفة تستعد وزارات الصحة الخليجية لاستقبال لقاحات للفيروس من دول متفرقة، في وقت استقبلت دول خليجية رسمياً اللقاحات، وباتت شبه جاهزة لمنحها للشرائح المحددة وفق خطط كل دولة على حدة.

ومن اللقاحات المتوقع وصولها إلى الكويت بعد «فايزر»، لقاح موديرنا، وبمعدل مليون و700 ألف جرعة، ومن ثم لقاح «أكسفورد» بمعدل 3 ملايين جرعة، إلا أن الاعتمادات الرسمية تبقى شرطاً أساسياً قبل استيراد اللقاحين الأخيرين.

وكانت أكدت مصادر صحية لـ"القبس" الكويتية، أن الشريحة المستهدفة بالدفعة الأولى من لقاحات كورونا بعد اعتمادها ووصولها إلى البلاد، ستشمل من بلغوا الـ55 فما فوق ومن يعانون أمراضا مزمنة.

وقالت المصادر، إن الوزارة ستراعي منح اللقاحات لكبار السن والشرائح الأخرى، كالعاملين في الصفوف الأمامية والطواقم الطبية والهيئات التمريضية بمعدل جرعتين، بشرط توافر الجرعة الثانية قبل منح الأولى لهم.

وأوضحت أن توافر الكميات من اللقاحات بمعدلات كافية وآمنة شرط أساسي قبل البدء بتطعيم أي شريحة أو فئة محددة.