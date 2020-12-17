شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة السودانى يزور الحدود مع إثيوبيا عقب الاعتداء على أفراد الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادى، إلى الحدود السودانية الإثيوبية عقب الاعتداء على عدد من أفراد الجيش السودانى، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية.

وتقدمت مصر بخالص تعازيها للسودان الشقيق فى ضحايا الاعتداء المؤسف، الذى تعرضت له عناصر القوات المسلحة السودانية مساء يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 حول منطقة "جبل أبو طيور" المتاخمة للحدود الإثيوبية، والذى أسفر عن استشهاد عدد من الجنود وخلّف عدداً آخر من المصابين فى صفوف القوات السودانية إضافة إلى خسائر في المعدات.

وقالت وزارة الخارجية فى بيان لها، إنه إذ تؤكد مصر تضامنها الكامل مع السودان الشقيق وحقه فى حماية أمنة وممارسة سيادته على أراضيه، وشجبها لهذه الاعتداءات غير المبررة، فإنها تتابع بمزيد من القلق تلك التطورات الميدانية الخطيرة وتأثيرها على الأوضاع الأمنية بالمنطقة، وتؤكد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الممكنة لعدم تكرار وقوع مثل تلك الأحداث مستقبلاً بحق السودان الشقيق.