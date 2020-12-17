شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التونسى للاطمئنان على صحته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الخميس اتصالا هاتفيا من نظيره التونسي قيس سعيد حيث اتفقا خلاله على اللقاء فور عودة الرئيس تبون إلى الجزائر بعد انتهاء رحلته العلاجية الحالية بألمانيا.

وقد نشر حساب الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، يوم الأحد الماضى، أول مقطع فيديو له بعد اختفاء دام لأشهر إثر اصابته بفيروس كورونا المستجد ونقله الى مستشفى المانى لتلقى العلاج هناك،

وقال تبون في تعليق على الفيديو المنشور: "الحمد لله على العافية بعد الابتلاء، شفى الله المصابين ورحم المتوفين وواسى ذويهم. موعدنا قريب على أرض الوطن، لنواصل بناء الجزائر الجديدة. ستبقى الجزائر دوما واقفة بشعبها العظيم، و جيشها الباسل، سليل جيش التحرير الوطني، ومؤسسات الدولة"