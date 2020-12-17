شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 221 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم ولا وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، تسجيل 221 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 147,192، في حين لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة.

وقال المتحدث الرسمى باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية فى أقسام العناية المركزة بلغ 54 حالة، وأضاف أن عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 5804 مسحة.

وجدد السند الدعوة إلى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني، موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات، وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 204 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 143113 حالة.