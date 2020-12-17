شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية يلتقى اليوم رئيس البرلمان اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكى، اليوم، رئيس البرلمان اللبنانى نبيه برى، للتباحث حول أبرز الملفات على الساحة اللبنانية، وسيكون لمساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية حسام زكي سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين فى بيروت، لبحث الأوضاع الداخلية بالدولة، وفق بيان عن قصر بعبدا

وقال السفير حسام زكي عقب لقائه الرئيس اللبنانى ميشال عون، إن هدف الزيارة الحالية إلى لبنان هو الاطلاع على الوضع في لبنان وتقييمه .وفق موقع إم تى فى اللبنانى.

وأضاف زكى، قائلا: "نأمل أن نتمكن من المساعدة كي يتمكن لبنان من الخروج من أزمته فالعمل بالشكل الروتيني التقليدي يجب ان يُنحى جانباً لمصلحة عمل يتسم بالاستثنائية".

واعتبر مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن هناك مسؤوليات تقع على عاتق المسؤولين في لبنان، ويتعين عليهم تحملها، وقال زكي بعد لقاء الرئيس اللبناني ميشال عون في القصر الجمهوري، إن "الجامعة العربية طرف مساعد ونحن جاهزون للمساعدة إذا طلب منا ذلك".

وقد وصل مساعد الامين العام لجامعة الدول العربية حسام زكي بيروت أمس ويشمل جدول يارته سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين، ورجحت مصادر مواكبة للزيارة احتمال وجود مسعى عربي ما للدفع في تشكيل الحكومة إلى الأمام.