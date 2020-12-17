الأردن يدين تبنى الكنيست لقانون يشرعن البؤر الاستيطانية فى الضفة الغربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، تبني الكنيست بالقراءة التمهيدية لقانون يشرعن البؤر الاستيطانية فى الضفة الغربية المحتلة، وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الخميس، أن هذا التوجه يعد خرقا فاضحا وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334.

وشدد الفايز على أن البؤر الاستيطانية لا شرعية ولا قانونية ومقامة على ملكيات فلسطينية خاصة، مشيرا إلى أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، سياسة لا شرعية وخطوة أحادية تمثل انتهاكاً للقانون الدولي، وتقويضاً لأسس السلام وجهود حل الصراع وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.

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