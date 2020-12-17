شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رد فعل أول مواطنة سعودية تحصل على لقاح فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع "أخبار السعودية" على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، مقطع فيديو يظهر رد فعل أول مواطنة في المملكة بعد تلقيها لقاحا ضد فيروس كورونا.

وقالت السيدة السعودية عقب تلقيها اللقاح: "الله يعز أبو مشعل.. عشت يا وطنا" موجه الشكر للقايدرة السعودية.

وتلقى اليوم الخميس، وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية الدكتور توفيق الربيعة، جرعة من لقاح كورونا، كما تلقى أول مواطن ومواطنة ومقيم الجرعة الأولى من اللقاح.

وأكد وزير الصحة السعودي، أنه "بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بدأت أكبر عملية تطعيم في المملكة، مع متابعة مباشرة ودقيقة من ولي العهد لإطلاق عملية التطعيم.

كما أكد وزير الصحة، أنه "سيكون لدينا مراكز لقاح في جميع مناطق المملكة"، مضيفا أن "اللقاح سيكون اختياريا وليس إجباريا". وقال: "حريصون على أن يكون اللقاح آمناً.. حريصون على توفير الجرعات ضد كورونا للجميع".

وسجلت السعودية، 360335 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، تعافى منها 351192 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 6080 حالة وفاة، جراء الإصابة بالفيروس.