شكرا لقرائتكم خبر عن عون يعلن إمكانية مواجهة صعوبة تشكيل الحكومة باعتماد معايير واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اأبلغ رئيس الجمهورية اللبنانى العماد ميشال عون، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان لبنان يتطلع الى وقفة عربية واحدة، حيال الصعوبات التي يعاني منها، اقتصاديا واجتماعيا، بعد سلسلة الأحداث التي وقعت خلال الأعوام الماضية، ولاسيما منها تدفق النازحين السوريين الى لبنان الذي بات عددهم يفوق المليون ونصف المليون نسمة. وفق بيان صحفى صادر عن قصر بعبدا.

ولفت الرئيس عون، إلى أن الخسائر المادية المباشرة وغير المباشرة ولاسيما منها الخسائر الاقتصادية التي تكبدها لبنان نتيجة ذلك منذ العام 2011 وحتى العام الماضي فاقت الـ 54 مليار دولار وفقا لتقارير صندوق النقد الدولي.

وشدد الرئيس عون على مسؤولية الدول العربية في مساعدة لبنان على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها لانه تحمل الكثير في سبيل القضايا العربية وفي مقدمها قضية فلسطين.

وجدد الرئيس عون التأكيد على ان الحكومة المقبلة سوف تعنى باجراء الإصلاحات الضرورية بالتزامن مع التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان والمؤسسات والإدارات العامة كافة في خطوة أساسية لمكافحة الفساد ومنع تكرار الأخطاء التي وقعت في البلاد لسنوات خلت.

وأشار الرئيس عون الى ان تشكيل الحكومة الجديدة يواجه بعض الصعوبات التي يمكن تذليلها اذا ما اعتمدت معايير واحدة في التشكيل كي تتمكن الحكومة من مواجهة التحديات الكبرى التي تنتظرها نتيجة الأوضاع في البلاد، وتؤمن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.