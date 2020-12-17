شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تسجل 2149 إصابة جديدة بكورونا و30 وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الخميس تسجيل 2149 إصابات جديدة بفيروس كورونا و30 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل 1015 إصابة جديدة بكورونا من مجمل عدد الحالات الجديدة. وأضافت أن إجمالي عدد المصابين بكورونا في غرف العناية المكثفة بلغ 132 "منهم 36 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي". وتقرر الحكومة في وقت لاحق اليوم الإجراءات التي ستتخذها لمواجهة انتشار فيروس كورونا في الأيام المقبلة. وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارسالماضي بلغ 133186.

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